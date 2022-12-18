تدريبات تأهيلية لـ شلبي ونداي بمران الزمالك اليوم

خضع مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخوض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهما للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.