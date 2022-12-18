ننشر جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد جدول امتحانات نصف العام 2023 ، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد من يوم الاثنين 9 يناير 2023 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية وجدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد لطلاب الشهادة الاعدادية 2023 يبدأ من 17 يناير 2023 ويستمر حتى 24 يناير 2023

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد للصف الاول الثانوي من 9 يناير 2023 حتى 25 يناير 2023 وجدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد للصف الثاني الثانوي من 10 يناير 2023 حتى 24 يناير 2023

وتعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع ، ويعقد امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة قبل الامتحان بوقت كافي

تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام 2023 من العام الدارسي الحالي 2022 / 2023

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :

الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة

ضرورة مراعاة ألا تخرج اسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الاول

ضرورة أن تكون الاسئلة واضحة وخالية من الاخطاء

ضرورة أن تكون اسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

ان تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023 ، على ضرورة مراعاة مواعيد أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2023 .

وبناء عليه ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس مسموحا بعقد اي امتحانات يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لعيد المسيحيين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح للمديريات التعليمية التي تريد بدء الامتحانات مبكرا أن تبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 من يوم 9 يناير 2023 .

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد