عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات الترم
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد جدول امتحانات نصف العام 2023 ، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2023 .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد من يوم الاثنين 9 يناير 2023 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية  وجدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد لطلاب الشهادة الاعدادية 2023 يبدأ من 17 يناير 2023 ويستمر حتى 24 يناير 2023 

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد للصف الاول الثانوي من 9 يناير 2023 حتى 25 يناير 2023 وجدول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الوادي الجديد للصف الثاني الثانوي من 10 يناير 2023 حتى 24 يناير 2023 

وتعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع  ، ويعقد امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة قبل الامتحان بوقت كافي 

تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام 2023 من العام الدارسي الحالي 2022 / 2023 

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :

  • الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة
  • ضرورة مراعاة ألا تخرج اسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الاول
  • ضرورة أن تكون الاسئلة واضحة وخالية من الاخطاء
  • ضرورة أن تكون اسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.
  • ان تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023  ، على ضرورة مراعاة مواعيد أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2023 .

وبناء عليه ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس مسموحا بعقد اي امتحانات يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لعيد المسيحيين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح للمديريات التعليمية التي تريد بدء الامتحانات مبكرا أن تبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 من يوم 9 يناير 2023 .

جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جداول امتحانات الترم الاول 2023 الوادي الجديد
جدول امتحانات نصف العام 2023 امتحانات نصف العام 2023 جدول امتحانات نصف العام 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام الدولي

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يحطم الأرقام القياسية.. حسن المستكاوي: مبابي وريث عرش ميسي ورنالدو ومحمد صلاح

إيمى طلعت زكريا لوالدها الراحل: يا بختك بحب الناس ودعواتهم

بالدموع.. أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم

حصاد 2022 | بالأسعار .. أرخص السيارات في مصر لهذا العام

وزير الرياضة يشيد بتنظيم قطر للمونديال.. ويؤكد: علينا مساندة منتخبنا الفترة المقبلة

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتداها النبي عيسى وتصنع من وبر الماعز.. ما قصة الزي العربي الذي ظهر به ميسي

يمنع الحصوات ويعالج النقرس.. 7 فوائد مذهلة لـ ماء الصودا| تعرف عليها

سر كتابتها من اليمين لليسار.. 5 حقائق مدهشة عن اللغة العربية

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

فيديو

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ