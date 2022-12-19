ميسي يحطم أرقام الأسطورة بيليه في نهائي كأس العالم 2022

تجاوز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الأسطورة البرازيلية بيليه في كأس العالم، بعد تسجيله هدفين في شباك فرنسا، على استاد لوسيل في المباراة النهائية لمونديال 2022.

ووصل ميسي إلى 13 هدفا على مدار مشاركاته في المونديال، متقدما على بيليه صاحب الـ12 هدفا، ليقود منتخب بلاده للفوز بالبطولة على حساب فرنسا بضربات الترجيح، بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويتصدر النجم الألماني السابق، ميروسلاف كلوزه، قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا، سجلها خلال أربع نسخ شارك بها في كأس العالم.

ويحتل الظاهرة البرازيلي رونالدو المركز الثاني، برصيد 15 هدفا، أحرزها على مدار أربع نسخ أيضا، يليه الأسطورة الألماني جيرد مولر في المركز الثالث ب14 هدفا، أحرزها خلال نسختين فقط للمونديال.

ويأتي الفرنسي جوست فونتين في المركز الرابع، برصيد 13 هدفا، بالتساوي مع ميسي، ثم بيليه في المركز الخامس.

كما صار "البرغوث" اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم، من حيث عدد الدقائق، متخطيا الرقم القياسي السابق للأسطورة الإيطالي، باولو مالديني، الذي لعب 2217 دقيقة بالمونديال.