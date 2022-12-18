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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تريلا مسرعة تدهس 3 سيارات بالزيتون .. والأمن يضبط السائق

حادث
حادث

أنقذت العناية الالهية عدد من قائدي السيارات ومستقلي الطريق بمنطقة الزيتون من كارثة بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد سائق تريلا ودهس ٣ سيارات ملاكي بالحلمية .

تلقت شرطة النجدة بلاغاً بوقوع تصادم مروع بمنطقة الحلمية بعد دهس تريلا لعدد من السيارات ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل مصاب الي المستشفي .

تم رفع حطام الحادث من نهر الطريق ، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق التريلا واقتياده لقسم الشرطة لاجراء تحليل مخدرات له.

وجار العمل علي تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

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