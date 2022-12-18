تريلا مسرعة تدهس 3 سيارات بالزيتون .. والأمن يضبط السائق

أنقذت العناية الالهية عدد من قائدي السيارات ومستقلي الطريق بمنطقة الزيتون من كارثة بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد سائق تريلا ودهس ٣ سيارات ملاكي بالحلمية .

تلقت شرطة النجدة بلاغاً بوقوع تصادم مروع بمنطقة الحلمية بعد دهس تريلا لعدد من السيارات ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل مصاب الي المستشفي .

تم رفع حطام الحادث من نهر الطريق ، وتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق التريلا واقتياده لقسم الشرطة لاجراء تحليل مخدرات له.

وجار العمل علي تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وجار العرض علي النيابة للتحقيق .