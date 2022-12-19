ثنائي شباب في تدريبات المصري استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

شهد مران الفريق الأول لكرة بالنادي المصري على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، مشاركة الثنائى محمد فوزي جاد وأحمد شداد لاعبي فريق الشباب تحت 21 عامًا بالنادي المصري.



جاء ضم ثنائي شاب المصري للمران بناء على الدراية الكاملة بمستواهما من الكابتن حسام حسن والذي كان قد سبق له ضم الثنائي لعدد من تجمعات الفريق خلال فترة ولايته الأخيرة.



الجدير بالذكر أن اللاعب محمد فوزي جاد يشغل مركز الظهير الأيمن ، فيما يشغل اللاعب أحمد شداد مركز لاعب خط الوسط المدافع ويعدا اللاعبان من افضل عناصر شباب المصري الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادى و الذى يتولى الاشراف عليه الدكتور ميميى عبد الرازق .