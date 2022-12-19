طلب منها سلاح لنحر والدتها فأعطته له .. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل مشرفة عمال بورسعيد والتى قتلت بمعرفة جارها القاصر تاجر الخردة صاحب 14 عام ويدعى حسين . م وبمعاونة نجلتها صاحبة 20 عام نورهان . خ داخل مسكنها بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد .

ودلت تحقيقات النيابة ان المتهمة نجلة المجنى عليها سهلت لشريكها الجانى دخول منزل اسرتها بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد لتنفيذ جريمته بأداة كان قد أحضرها معه .

وأدلى المتهمان باعترفات تفصيلية عن واقعة قتلهم للمجنى عليها داليا الحوشى مشرفة عمال مستشفى الحياة التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد والدة المتهمة نورهان وجارة المتهم حسين لإصرارها على التفريق بينهم وقيامها بالموافقة على خطبة ابنتها من أخر .

وتبين من خلال التحقيقات ان المتهم عاشر شريكته نجلة المجنى عليها معاشرة الازواج وفض غشاء بكارتها وفق ما أورده تقرير كشف العذرية بناء على قرار النيابة العامة والذى اكد ان المتهمة سيدة وليست عذراء منذ فترة طويلة .

كما كشفت التحقيقات بأن الجار المتهم فى القضية هشم رأس المجنى عليها بشاكوش أخفاه لتنفيذ الجريمة وبادرها بعدة ضربات حاولت خلالها المجنى عليها الفرار منها فقامت ابنتها بتقيدها حتى ينتهى الجانى من انهاء حياتها .

وبينت التحقيقات ان المجنى عليها عقب ان خارت قواها طلبت من نجلتها والجانى بأن يتركها تتلو الشهادة وخلال تلك الفترة طلب الجار المتهم من شريكته نجلة المجنى عليها احضار سكين لنحرها فاحضرته لكن السكين ابى ان ينحر رقبة الام المجنى عليها خلال ترديدها الشهادة فما كان من المتهمة نجلة المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد لكن أحضرت جسما زجاجيا أعطته لشريكها لإكمال تنفيذ جريمته .

وعقب ترديد المجنى عليها للشهادة 3 مرات أخبرها الجانى بأن وقتها انتهى فى الدنيا وطعنها ليزهق روحها .

وكشفت التحقيقات من خلال اعتراف المتهمان ان نجلة المجنى عليها احضرت اناء مياه ساخنة سكبته على والدتها المجنى عليها لتتأكد من موتها اعقبها محاول الجناة وضع المجنى عليها داخل جوال لإخفاء جثمانها تمهيدا للتخلص منه فيما بعد ولكنهما فشلا فقررا نسج رواية القتل بدافع السرقة .

وبينت التحقيقات ان نجلة المجنى عليها ساعدت الجانى شريكها فى التخلص من قميصه الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه واخفته بين طيات ملابس اسرتها ليكون هو دليل الإدانة وسهلت له النزول من المنزل ظنا منه انه فر بجريمته من العدالة .

وكشفت التحقيقات ان المتهمة نجلة المجنى عليها عقب إتمام جريمتها بمعاونة الجار الشريك قامت بالاستيلاء على الاموال التى بحوذة والدتها والمشغولات الذهبية بالمنزل وبعثرت محتويات الشقة مسرح الجريمة لايهام رجال الشرطة بان القاتل نفذ جريمته بقصد السرقة .

ومن جانبها قررت نيابة بورسعيد العامة تجديد حبس المتهمان 15 يوما على ذمة التحقيقات وارسال هواتف المتهمان للفحص الفنى وايداع قرار الطب الشرعى بأوراق القضية .

وباتت التحقيقات تكشف كل لحظة خفايا وكواليس مرعبة داخل هذه القضية تؤكد ان المتهمة نجلة المجنى عليها كانت تعيش مع المجتمع و اسرتها بشخصية تختلف تمام عن شخصيتها الحقيقة التى كانت تعيشها مع شريكها المتهم الرئيسى فى القضية .

تعود القضية الى نجاح ضباط ادارة البحث الجنائى فى بورسعيد كشف لغز القضية التى هزت الرأى العام ليس فى بورسعيد بل فى ربوع مصر لمقتل مشرفة عمال بمستشفى الحياة التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد عندما لم يدخل اذهانهم الرويات الاولى للمتهمة بقتل والدتها والتى حاولت خلالها ان تبعد انظار ضباط البحث الجنائى عنها وعن الجانى الجار الشريك مدعية ان والدتها قتلت بقصد السرقة .

وجاء تمثيل المتهمان لجريمتهم بمسرح الجريمة خير دليل على ارتكابهم الواقعة بالمشاركة و الاتفاق لقتل مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشى على يد نجلتها وجارهم .

وكانت النيابة العامة كلفت فريق طبى تابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بسحب عينة للكشف عن ادمان وعذرية المتهمة نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشى فى بورسعيد من عدمه او وقوعها تحت تأثير المخدرات .

جاء قرار النيابة العامة عقب ومواجهات واعترافات المتهمان وحالة اللامبالاة التى ظهرت عليها المتهمة بقتل والدتها مشرفة العمال فى بورسعيد اثناء تمثيلها للجريمة وهى التى لم تشعر بأى نوع من الارتباك وكذلك حالتها التى ظهرت بها داخل محبسها بقسم شرطة بورفؤاد أول وهى الضحك واللامبالة .

واكدت مصادر بأن المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد لم تظرف دمعة واحدة على مااقترفته من فعل لاادمى بأمها تتبرأ منه البشرية جمعاء .

ونقلت الأجهزة الأمنية المتهمة ابنة المجنى عليها إلى محبس بقسم شرطة بورفؤاد أول، كما جري نقل المتهم إلى قسم بورفؤاد ثان لتنفيذ قرار النيابة العامة بتجديد الحبس 15 يوما.