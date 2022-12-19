وصلة رقص من رضا عبد العال على الهواء.. فيديو

اشتعل حماس رضا عبد العال نجم الزمالك السابق خلال تواجده لتحليل مباراة نهائي كأس العالم، ودخل في وصلة رقص أدهشت جميع الحاضرين.

وكان عبد العال أعلن منذ أيام قليلة توقعه لفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم وتتويج ميسي باللقب مخالفاََ معظم الذين توقعوا فوز فرنسا.

الأرجنتين وفرنسا

توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022بقطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة 4/2.

وانتهت مباراة الأرجنتين وفرنسا، بالتعادل الإيجابي 3/3 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.