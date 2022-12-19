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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس وزراء بريطانيا : تزويد اوكرانيا بـ مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل .. ودعمنا بـ 100 ألف طلقة ذخيرة

اوكرانيا
اوكرانيا
  • رئيس وزراء بريطانيا : 
  • تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية
  • سوناك يناقش الأزمة الأوكرانية
  • سوناك سيدعو قادة الدول لابقاء دعم اوكرانيا على عام 2022 أو زيادتها عام 2023
  • تزويد اوكرانيا بـ مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل

 

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، وذلك خلال لقاء في لاتفيا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

 

ويصل سوناك إلى ريغا عاصمة لاتفيا لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن سوناك سيدعو قادة دول ذلك التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

 

وأضاف البيان أن سوناك سيعلن أيضا أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) وبما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".

 

وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومؤخرا 125 مضاد للطائرات".

 

وأضاف: "قدمنا أيضا أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا".

وكان سوناك زار كييف الشهر الماضي حيث تعهد بتقديم المزيد من الدعم لها.

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