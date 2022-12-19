عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء بعد الوضوء لأبيك من كلمة واحدة تجعله من الحجاج أو المعتمرين

دعاء بعد الوضوء
دعاء بعد الوضوء لأبيك

يعد الوضوء أحد شروط الصلاة، وورد في فضله  الكثير من النصوص بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، ومنها أنه يشرع الدعاء بعده، وقد تعددت صيغ  دعاء بعد الوضوء لأبيك ، والذي هو من البر الذي أوصانا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحثنا على ترديده بعد الوضوء لكل صلاة سواء فريضة أو نافلة.

هل دعاء قيام الليل يغير القدر؟.. 6 أسباب تجعلك لا تفوته

هل يجوز الصلاة بين الأذان والإقامة؟.. الإفتاء: سنة بين كل أذانين

 دعاء بعد الوضوء لأبيك

قالت   دار الإفتاء المصرية، إن الدُّعاء عقب الوضوء مستحب، منوهة بأن هناك دعاء بعد الوضوء لأبيك من كلمة واحدة ، يجعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه بأداء الحج أو العمرة.

وأوضحت «الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قول المسلم لأبيه بعد الوضوء "زمزم"، هو من الدُّعاء المستحَبِّ شرعًا، منوهًا بأن ما اعتاده الناس في مصر وغيرها من دعاء المسلم لأخيه بعد الوضوء بقوله: "زمزم"، هو من العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء، أو الشرب، أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك.

وأضافت أن مراد الداعي بذلك: الدعاء بأداء الحجِّ أو العمرة. وإنما اختار الناسُ ماء زمزم في الدعاء دون غيره لِبركته وفضله على سائر المياه؛ فهو من الدعاء المستحَبِّ شرعًا؛ إذ الدُّعاء عقب الوضوء مستحب، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من المعاني الجليلة، والمقاصد النبيلة؛ كدعاء المسلم لأخيه، وإدخال السرور على قلب المتوضئ، وإثارة لواعج الشوق إلى حرم الله وحرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشحذ الهمم وبعث النيَّات على أداء فريضة الحج والعمرة، ومناسبة ذلك لحال المتوضئ، والقول بأن ذلك بدعةٌ هو قول باطل؛ لمخالفته لعموم أدلَّة الشرع، وتضييقه على الناس من غير حجة.

 دعاء بعد الوضوء

ونبه  الدكتور علي جمعة ، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أرشدنا إلى أفضل دعاء بعد الوضوء، يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية ليدخل أيها شاء ، وهذا الدعاء هو : (أشهد أن لا إله َ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين).

واستشهد «جمعة »، عبر صفحته  الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( ما أفضل دعاء بعد الوضوء للصلاة؟)، بما أخرجه مسلم (234)، وأبو داود (169)، والترمذي (55) واللفظ له، والنسائي (148)، وابن ماجه (470)، وأحمد (121)، في صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 55،  وحدثه الألباني، عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (من توضأ فأحسن الوضوءَ، ثم قال : أشهد أن لا إله َ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّةِ الثمانيةُ ، يدخلُ من أيِّها شاء).

وعن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال ((اللهم إغفر لى ذنبي ووسع لى فى دارى وبارك لي فى رزقي))، وعند أحمد بلفظ اللهم وسع لى ديني ووسع علي فى ذاتى وبارك لي فى رزقي، وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال ((اللهم إنى أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً )).

 

 

دعاء بعد الوضوء لأبيك دعاء بعد الوضوء بعد الوضوء لأبيك بعد الوضوء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

احذروا المخدة الكهربائية.. نجاة إعلامية شهيرة من الموت حرقا أثناء النوم.. شاهد

ترشيحاتنا

اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة رئيسية في القاهرة الجديدة

يفعلها كثيرون.. احذر هذه الحركة في القيام والركوع توجب الإعادة

الطقس اليوم |بارد صباحا ومساء ..والصغري بالقاهرة 16

إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

تخطف الأنظار.. فيراري بوروسانجوي 2023 بتعديلات أكثر قوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ