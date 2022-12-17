ما هو فضل قيام الليل للوجه؟.. تظهر عليه 7 علامات للحُسن

لعل الاستفهام عن ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟ يعد من الأمور الخفية التي لا يعرفها الكثيرون عن قيام الليل ، وحيث إن قيام الليل هو أحد الوصايا النبوية الشريفة، وأعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، كما أنه أيضًا من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ فهذا يطرح السؤال عن ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟.

ما هو فضل قيام الليل للوجه

عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ في إجابتهم عن سؤال ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟، وقد حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، منها: أن الوضوء يعطي الوجه نور من عند الله سبحانه وتعالى يظهر من خلال بشاشة الوجه، والراحة النفسية التي تصيب قائم الليل بالطبع فإنها تنعكس على وجهه بإيجابية وراحة ونقاء، الشخص الذي يقيم الليل يضحك له الله سبحانه وتعالى وتنظر إليه الملائكة، فما ظنك بشخص يضحك له الله عز وجل، فهذه تعتبر من أهم فضائل قيام للوجه ، فصاحب قيام الليل في وجهه نور الإيمان من الله لا ترى فيه شحوبا.

فضل قيام الليل

فضل قيام الليل ، ورد أنه عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، ومن فضل قيام الليل ، أن :