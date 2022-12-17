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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو فضل قيام الليل للوجه؟.. تظهر عليه 7 علامات للحُسن

ما هو فضل قيام الليل
ما هو فضل قيام الليل للوجه

 لعل الاستفهام  عن ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟ يعد من الأمور الخفية التي لا يعرفها الكثيرون عن قيام الليل ، وحيث إن قيام الليل هو أحد الوصايا النبوية الشريفة، وأعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، كما أنه أيضًا من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ فهذا يطرح السؤال عن ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟.

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ما هو فضل قيام الليل للوجه

 عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ في إجابتهم عن سؤال ما هو فضل قيام الليل للوجه ؟، وقد حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، منها: أن الوضوء يعطي الوجه نور من عند الله سبحانه وتعالى يظهر من خلال بشاشة الوجه، والراحة النفسية التي تصيب قائم  الليل بالطبع فإنها تنعكس على وجهه بإيجابية وراحة ونقاء، الشخص الذي يقيم الليل يضحك له الله سبحانه وتعالى وتنظر إليه الملائكة، فما ظنك بشخص يضحك له الله عز وجل، فهذه تعتبر من أهم فضائل قيام  للوجه ، فصاحب قيام الليل في وجهه نور الإيمان من الله لا ترى فيه شحوبا.

فضل قيام الليل

فضل قيام الليل ، ورد أنه عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، ومن فضل قيام الليل ، أن :

  1. عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
  2. وفي فضل قيام الليل أنه من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
  3. من فضل قيام الليل أنه من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
  4. وكذلك من فضل قيام الليل أن المحافظينَ عليه مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.
  5. مدح الله أهل قيام اللّيل .
  6. جاء في فضل قيام الليل أنه عدَّ الله تعالى أهله في جملة عباده الأبرار.
  7. ومن فضل قيام الليل أنه مُكفِّرٌ للسّيئاتِ.
  8. ومن فضل قيام الليل أنه منهاةٌ للآثام.
  9. قيامُ اللّيل أفضل الصَّلاة بعد الفريضة.
  10. من فضل قيام الليل أنه شرفُ المؤمن قيام اللّيل.
  11. من فضل قيام الليل أنه يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه.
  12. فضل قيام الليل أنه خير من الدّنيا وما فيها.

 

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