«مخلص للريح».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ زهير كريم

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ضمن سلسلة الإبداع العربي، ديوان «مخلص للريح.. التي لا أرض لها» للشاعر زهير كريم، وصمم غلافه الفنان محمد مختار.

زهیر كريم، من مواليد بغداد ١٩٦٥، ويحمل الجنسية البلجيكية، ويقيم في بروكسل، صدر له من قبل:

قلب اللقلق، رواية عن دار فضاءات عام ٢٠١١، صائد الجثث، رواية عن دار أثر عام ٢٠١٤، ماكينة كبيرة تدهس المارة، مجموعة قصصية عن دار المتوسط عام ٢٠١٧، فرقة العازفين الحزاني مجموعة قصصية عن دار الرافدين عام ۲۰۱۸، رومانتيكا، مجموعة قصصية عن دار سطور عام ۲۰۱۹، غيوم شمالية شرقية، رواية عن دار سطور عام ٢٠١٩، أغاني الرمل والمانجو : كتاب في ادب الرحلات عام ٢٠٢٠، عن منشورات الاتحاد العام للكتاب العراقيين، خيوط الزعفران، رواية عن دار الآن) ناشرون وموزعون عام ۲۰۲۰، بروكسلواز، مجموعة قصصية عن دار أثر عام ٢٠٢٢، قصر الصبار، رواية عن دار ( الآن ناشرون وموزعون عام ٢٠٢٢، هناك نصوص قصصية كثيرة صدرت في كتب مشتركة (انطولوجيا) بالعربية والانكلبيزية والاسبانية والهولندية والفرنسية.

ومن أجواء الديوان:

عندما أكبر كثيراً،

فأبدو مثل ذئب عجوز

يُفَضُلُ العُزلة عن القطيع

تكونُ عشتار حينها

قدْ كَبُرَتْ

وتزوَّجَتْ.

وصار لَهَا رُبَّمَا صِغَار.

وعندما تحصُلُ أو زوجها

على فرصة مغرية

للعمل في بلد بعيد،

المكسيك مثلا،

سوف تأتي في الليلة

التي تسبق الرحيل،

منَ الْمُؤكدِ أَنَّهَا

تبكي لبعض الوقت،

تقولُ إِنَّهَا سَوفَ تشتَاقُ لَنَا كثيرًا،

وإِنَّهَا سوفَ تَتَّصِلُ دائما