عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الأطفال الذين ينجذبون للهواتف بشكل كبير يميلون للتوحد.. فيديو

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن  صناعة المحتوى عبر الإنترنت، يُصرف عليها مليارات الدولارات.

txt

بيتصوروا من غير هدوم.. عزة مصطفى تناشد الأهالي لهذا السبب| فيديو

txt

القانون يجرمها.. برلماني يحذر من تطبيقات القمار الإلكترونية|فيديو

وأضاف النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشكلة الشباب المصري، في هذا المضمار؛ تتمثل في البحث عن كيفية وصوله للتريند، وهناك دراسة أكدت أن الأطفال الذين ينجذبون للهواتف بشكل كبير يميلون للتوحد".

 


وكشف النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطورة الألعاب الإلكترونية الموجودة على الهواتف المحمولة، على الأطفال، والطلاب، قائلا: "خطورة هذه الألعاب خطر حقيقي يغزو فكر الأطفال عبر الهاتف".

 

وأوضح: "هناك محاولات، عبر هذه الألعاب، لجذب الأطفال، وتعليمهم لعب القمار؛ في ظل عدم وجود دور رقابي عليها"، مؤكدا: "مجلس الشيوخ اطلع على دراسة بشأن استخدام الألعاب وتأثيرها على الأطفال، حيث تعمل على جذب الأطفال من خلال تسهيل جنيهم الأموال بسهولة؛ وصولاً لمرحلة الإدمان.

برلماني الاطفال النائب علاء مصطفى الانترنت الشباب المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

ترشيحاتنا

راعوا علاقات الصداقة.. إيران تسلم مذكرة احتجاج إلى الصين

ساعدونا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إستونيا

الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

المفوضية الأوروبية تعلن خبرا مفرحا لمرضى سرطان الدم |تفاصيل

بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

رقم خيالي ومطرزة بالذهب.. تعرف على سعر عباءة ميسي في المونديال

مش هتصدق شكلها.. إطلالة ياسمين صبري تكشف خسارة وزنها

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

فيديو

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

صورني عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال "فيديو جراف"

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ