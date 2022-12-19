برلماني: الأطفال الذين ينجذبون للهواتف بشكل كبير يميلون للتوحد.. فيديو

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صناعة المحتوى عبر الإنترنت، يُصرف عليها مليارات الدولارات.

وأضاف النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشكلة الشباب المصري، في هذا المضمار؛ تتمثل في البحث عن كيفية وصوله للتريند، وهناك دراسة أكدت أن الأطفال الذين ينجذبون للهواتف بشكل كبير يميلون للتوحد".



وكشف النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطورة الألعاب الإلكترونية الموجودة على الهواتف المحمولة، على الأطفال، والطلاب، قائلا: "خطورة هذه الألعاب خطر حقيقي يغزو فكر الأطفال عبر الهاتف".

وأوضح: "هناك محاولات، عبر هذه الألعاب، لجذب الأطفال، وتعليمهم لعب القمار؛ في ظل عدم وجود دور رقابي عليها"، مؤكدا: "مجلس الشيوخ اطلع على دراسة بشأن استخدام الألعاب وتأثيرها على الأطفال، حيث تعمل على جذب الأطفال من خلال تسهيل جنيهم الأموال بسهولة؛ وصولاً لمرحلة الإدمان.