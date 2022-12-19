مفاجأة.. الأطباء النفسيين يشاركون في صناعة الألعاب الإلكترونية.. تفاصيل

كشف النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، علاقة الأطباء النفسيين بصناعة الألعاب الإلكترونية.

وقال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك دراسة أكدت أن الأطفال الذين ينجذبون للهواتف بشكل كبير يميلون للتوحد".



وأشار: " هذا الأمر يتسبب في جعل الطفل غير قادر على الإبداع"، موضحا: "جزء من فريق صناعة الألعاب يدخل فيه أطباء نفسيين؛ من أجل جعل الأطفال يدمنون هذه الألعاب، والوصول لمستويات متطورة؛ خاصة إذا كانت مرتبطة بجني الأموال، مطالبًا الأسرة بمتابعة المحتوى الذي يشاهدونه عبر شبكة الإنترنت".



وطالب مطالبًا الأسرة بمتابعة المحتوى الذي يشاهدونه عبر شبكة الإنترنت، مشددا لابُد من توعية الأطفال بخطورة هذه الألعاب؛ وتوفير بدائل مفيدة لهم مثل ممارسة الرياضة، والموسيقى؛ وإلا فإنهم قد يلجأون للإنترنت وتفريغ طاقتهم بشكل سلبي في الطريق الخطأ".