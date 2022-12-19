برلماني: الألعاب الإلكترونية خطر حقيقي يغزو فكر الأطفال.. فيديو

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الألعاب الإلكترونية خطر حقيقي يغزو فكر الأطفال عبر الهاتف.



وأضاف النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك محاولات، عبر هذه الألعاب، لجذب الأطفال، وتعليمهم لعب القمار؛ في ظل عدم وجود دور رقابي عليها".

وأشار إلى أنه لابُد من توعية الأطفال بخطورة هذه الألعاب؛ وتوفير بدائل مفيدة لهم مثل ممارسة الرياضة، والموسيقى؛ وإلا فإنهم قد يلجأون للإنترنت وتفريغ طاقتهم بشكل سلبي في الطريق الخطأ.