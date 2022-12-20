البحث العلمي تعلن ورشة عمل التخلص الآمن وتعظيم الاستفادة من المخلفات.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث البيئة، عن عقد ورشة عمل بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “وذلك يوم الخميس الموافق22/12/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وافترضيا بتقنية الزووم.

وأوضحت أنه تهدف الندوة إلى نشر الوعى وترسيخ المفاهيم البيئية السليمة وبلورة السلوكيات الصحيحة نحو نظافة البيئة ،والتعريف بأهمية نظافة البيئة بالتخلص الاّمن من المخلفات المنزلية بطرق الفرز من المنبع والعمل على تشجيع عملية الاسترجاع الحرارى من المواد الصلبة وتحويلها إلى طاقة حرارية لاستغلالها فى العمليات الصناعية أو توليد الطاقة الكهربية .

وكذلك الورشة شرح وسائل تدوير المخلفات الصلبة والزراعية ،وأقتراح وضع نموذج علمى وعملى لحل مشكلة المخلفات المنزلية والمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية، لمزيد من المعلومات وحضور الندوة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-7/

وعلي جانب آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح يوم أمس الإثنين، الدكتور نوريا سانز، المدير بالإنابة لمكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم، لبحث آليات التعاون فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وبحث الوزير مع مديرة اليونسكو التنسيق المُشترك في تنفيذ الفعاليات التي تخدم استراتيجية الوزارة فى التعليم العالى والبحث العلمى وخطة الوزارة (2022_2032).



وناقش الجانبان التعاون فى تصميم البرامج الدراسية البينية "العابرة للتخصصات"، وأكد د. أيمن عاشور أن دعم البرامج البينية يعُد من أولويات الوزارة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين التخصصات الدراسية المختلفة، وتنفيذ مشروعات بحثية مُشتركة بهدف تلبية احتياجات خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، منوهًا بحرص الوزارة كذلك على التعاون مع الوزارات المختلفة والتنسيق بين التعليم وقطاعات الاقتصاد المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع التنموية.