جامعة الأزهر: أعضاء هيئة التدريس يرحبون بإلزامهم بالتحدث بالفصحى

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل قرار إلزام أعضاء هيئة التدريس بالتحدث باللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار، قائلا إن هذه الخطوة لاقت قبول كبير.

وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن بداية الجهود العربية في جعل اللغة العربية لغة أساسية في الأمم المتحدة بدأ في عام 1948، واستمرت هذه الجهود إلى أن صدر قرار الأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 1974 لإدخال اللغة العربية كلغة رئيسية في الأمم المتحدة بجانب الدول دائمة الأعضاء وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية.



وأشار إلى أن مفردات الكلمات في اللغة العربية تبلغ 12 مليون و500 ألف مفرد غير متكرر، وتأتي بعدها اللغة الإنجليزية بـ 600 ألف مفردة كلمات، ما يمثل 25 ضعف لغة حية تلي اللغة العربية.

ولفت أن اللغة العربية بها 148 ألف جذر لغوي، ويتحدث بها 450 مليون مواطن عربي، وهي لغة القرآن الكريم، ويرددها مليار ونصف مليون مسلم خلال الصلوات.