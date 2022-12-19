عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الأزهر: أعضاء هيئة التدريس يرحبون بإلزامهم بالتحدث بالفصحى

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل قرار إلزام أعضاء هيئة التدريس بالتحدث باللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار، قائلا إن هذه الخطوة لاقت قبول كبير. 

txt

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

txt

جامعة الأزهر تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وتكرم المتفوقين وأصحاب الهمم

 

وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن بداية الجهود العربية في جعل اللغة العربية لغة أساسية في الأمم المتحدة بدأ في عام 1948، واستمرت هذه الجهود إلى أن صدر قرار الأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 1974 لإدخال اللغة العربية كلغة رئيسية في الأمم المتحدة بجانب الدول دائمة الأعضاء وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية.


وأشار إلى أن مفردات الكلمات في اللغة العربية تبلغ 12 مليون و500 ألف مفرد غير متكرر، وتأتي بعدها اللغة الإنجليزية بـ 600 ألف مفردة كلمات، ما يمثل 25 ضعف لغة حية تلي اللغة العربية.

ولفت أن اللغة العربية بها 148 ألف جذر لغوي، ويتحدث بها 450 مليون مواطن عربي، وهي لغة القرآن الكريم، ويرددها مليار ونصف مليون مسلم خلال الصلوات.

جامعة الأزهر الأزهر أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة الازهر نائب رئيس جامعة الأزهر اللغة العربية الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر التحدث باللغة العربية اللغة العربية الفصحي اليوم العالمي للغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يكرس عقدة القمة ويهزم الزمالك في كل المراحل السنية الموسم الحالي

أحمد موسى: لما تشوف الوضع الحالي في شمال سيناء تبكي من الفرحة

الاهلي مازال في المقدمة..تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

ماتت إحدى ضحاياه.. اتهام جديد..يواجه البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب

استخراج مبرد حديدي من رأس طفل بالدقهلية

إعادة نهائي كأس العالم واردة.. حكاية لقطة أثارت الإعلام الأوروبي وألهبت فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

حسبنت عليها.. شاهد| 5 صور للبلوجر هدير عاطف بعد وفاة إحدى ضحاياها

5 صور لرانيا يوسف بعد تصريحاتها عن أزواجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز الأسمر؟

فيديو

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ