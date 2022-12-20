أخبار التعليم| جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم السابع عشر لتكريم 140 من علمائها وباحثيها.. البحث العلمي تعلن تعقد ورشة عمل اليوم عن التخلص الآمن وتعظيم الاستفادة من المخلفات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “.. تفاصل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث البيئة، عن عقد ورشة عمل بعنوان ” التخلص الآمن و تعظيم الإستفادة من المخلفات “وذلك يوم الخميس الموافق22/12/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بالأكاديمية وافترضيا بتقنية الزووم.

جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم السابع عشر لتكريم 140 من علمائها وباحثيها.. اليوم

‎تشهد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم السابع عشر لتكريم عدد من الوزراء و ١٤٠ شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2020 و2021، وذلك يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس اليوم ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. سوف تعقد ورشة العمل في تمام الساعة ١١ صباحا وتستمر حتي الثالثة عصرا بقاعة عبدالعظيم الحمادي بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

اليوم.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عقد الحفل السنوي الذي تقيمه وحدة ضمان الجودة بالكلية لتكريم أوائل الفرق من الشعب المختلفة والخريجين (عربي - انجليزي - فرنسي) وأوائل الدبلومات والطلاب المتميزين في كافة المجالات والموظف المثالي والعامل المثالي وذلك عن العام الدراسي 2021/2022.

جامعة حلوان تطلق دورة عن التحول من برامج الاعتماد المؤسسي إلى البرمجي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كيفية إدارة الأزمة وقت الخطر.. التكنولوجيا والتعليم بحلوان تخلي الكلية في 4 دقائق

نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، تجربة ناجحة لإطفاء حريق بوسيلتين مختلفتين وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن إخلاء مثالي ٤ دقائق دون إصابات بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين وجميع الطلاب، وتم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وقيادة وتنظيم الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري