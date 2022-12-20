المحكمة العليا الأمريكية توقف مؤقتا إنهاء قيود الحدود في حقبة الوباء

قام جون روبرتس ، رئيس المحكمة العليا الأمريكية ، يوم الاثنين ، بناء على طلب من المسؤولين الجمهوريين في 19 ولاية ، بمنع إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مؤقتًا اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الأسبوع، من فرض المزيد من الاجراءات الاحترازية

وتنهي المحكمة العليا الامريكية بذلك سياسة حقبة الوباء المتمثلة في الطرد السريع للمهاجرين الذين تم القبض عليهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وطلب المسؤولون الجمهوريون بقيادة المدعين العامين في ولايتي أريزونا ولويزيانا يوم الاثنين من المحكمة العليا التصرف بعد أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة تعليق حكم قاضي الشهر الماضي الذي أبطل أمرًا طارئًا يُعرف باسم الباب 42. والسياسة هي من المقرر أن تنتهي صلاحيته الأربعاء.