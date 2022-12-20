حسام موافي يكشف علاجا مجانيا لتأخر الطفل في الكلام: مجرب والعلم يثبته

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ جراحات الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، كان الطفل الذي يتأخر في الكلام، قديما، يجعلونه يشرب ماء الرز المسلوق، إلا أنه وبمرور الزمن، نسينا وصفاتنا الشعبية الفعالة هذه.

وأكد موافي، أن الأيام تمُر، والعلم يثبت صحة هذه الممارسة الشعبية.

ونوه بأن ما تشير إليه الدراسات؛ أثبت أن ماء الأرز هو واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق الغنية بفيتامين B6، وهو أهم فيتامين على الإطلاق، يجعل الطفل ينطق ولا يتأخر في الكلام.

وأوضح أن مياه الأرز تزود حصيلتهم اللغوية، وذكاءهم اللغوي.

فوائد ماء الأرز:

1- علاج فعال جدا للإسهال للصغار والكبار.

2- يعطي طاقة للضعفاء؛ لأن فيه نسبة عالية من النشويات والفيتامينات.

3- خطير في تطويل الشعر إذا غَسلتِ به شعرك وفروة راسك بانتظام، شعرك يطول جدا.

4- غذاء الطفل في حالة الحمى حيث يساعد الجسم في خفض درجة حرارته.

5- في حالة الهرش أو التهاب الجلد أو الحساسية وحتى التهاب الحفاض؛ اغسل الطفل به، فعال جدا.