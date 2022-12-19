لذيذة وصحية.. طريقة عمل المندي الأكلة العربية الشهيرة في جنوب سيناء.. شاهد

بدو جنوب سيناء لهم طرق صحية لطهي الطعام واللحوم ولكن أشهرها هي طريقة طهي الطعام بالدفن وطريقة عمل المندي الأشهر عن طريق افران أعدت خصيصا وهي تحت الارض ويتم إيقاد الحطب عليها .

ورصد موقع "صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو طريقة طهي المندي بمدينة طور سيناء .



يقول الشيف محمد العراقي أن طريقة طهي الطعام المندي هي طريقة عربية يحبها كل عربي وتجعل الطعام صحي مشيرا إلي أن الطعام واللحوم يعد في صواني كبيرة بنكهة معينة ويترك لمدة ثلاث ساعات بعد أن يوقد الحطب عليها الذي يعطيه طعم مختلف مع اختلاف الحطب يتنوع طعم الطعام واضاف العراقي أن كل أنواع اللحوم تصلح أن تطهي بطريقة المندي سواء ضأن او دجاج او اسماك.

وتنتشر في جنوب سيناء طريقة طهي المندي وذلك في الافراح البدوية والمخيمات السياحية والمطاعم البدوية حيث يقبل السياح عليها كطعام صحي شهي ولذيذ .



وأضاف الشيف خلف حسن أن طريقة عمل المندي انتقلت من العرب وأبناء البادية لأماكن كثيرة وصارت هناك مطاعم متخصصة بها ويطهي بها البدو في الصحراء وأبناء البادية وتستخدم في طهي كل أنواع الطعام .

المندي

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