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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن يجري اتصالين مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات

ملك الأردن
ملك الأردن

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "العلاقات الأخوية" بين البلدين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن الاتصال "تناول العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع آفاق التعاون في شتى القطاعات".

وتطرق إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى الملك الأردني اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وتم التأكيد، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة".

وتناول الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ ملك الأردن

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الأردن الامارات الملك عبد الله الثاني محمد بن زايد ولي العهد السعودي العاهل الأردني

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