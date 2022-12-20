قوي عاملة الشرقية تستمع لمطالب ذوى الإعاقة لتوفير وظائف لائقة لهم

التقي أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية ، عدداً من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل، ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم وذلك في إطار المتابعة اليومية للراغبين في خوض سوق العمل .

وقال مدير المديرية : إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة، فضلا عن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم ، والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص.

وأكد مدير المديرية الاستعداد التام لتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض سير العمل على الوجه الأكمل، مشددا على أننا سنبذل مزيداً من الجهد في المرحلة المقبلة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وذوي الهمم بصفة خاصة.

وقال : إن وزير القوي العاملة حسن شحاتة شكل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة مديريات القوى العاملة لتنفيذ خطة التفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.

وأشار إلي أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

وقد تلقت المديرية خطابا من الوزارة تضمن توجيهات الوزير، بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

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