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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: إغلاق 19 محلًا وورشة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

رئيس المحلة
رئيس المحلة

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 8 محلات و 11 ورشة ، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 16 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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وأشار "الجرواني"، إلى استمرار الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

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وأكد رئيس  مدينة المحلة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، للمرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

المحلة محافظة الغربية قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية الوحده المحلية

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