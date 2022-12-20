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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث التموين بالقاهرة تضبط العديد من قضايا الغش التجاري

المضبوطات
المضبوطات

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، وأسفرت تلك الحملات خلال ال ٢٤ ساعة عن ضبط مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المخزن بدون ترخيص.

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وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، فضلاً عن كونها منتهية الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعُثر بداخل المخزن على 2,430 طن مواد وسلع غذائية متنوعة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية، كائنه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارتها بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينه كميات كبيرة من (الجبن) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى عدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وعُثر بداخل الثلاجة على 7,760 طن "جبن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق  أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو دقيق بلدى مُدعم) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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