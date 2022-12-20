مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها بأبو المطامير

لقيت قبل قليل سيدة مصرعها إثر سقوطها من أعلي منزلها بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع سيدة سقطت من أعلي منزلها في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلي منزلها بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع سيدة سقطت من أعلي منزلها تدعي "شيماء عبد السلام چبريل فرج"، 20 سنة، مقيمة بمدينه أبو المطامير، حيث اختل توازنها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.