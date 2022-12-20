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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لابد أن يكون الهدف الأساسي للحكومة هو توطين جميع الصناعات

مجلس النواب
مجلس النواب

شدد الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية التنسيق بين كافة الوزارات المعنية، وأن يكون الهدف الأساسي هو توطين جميع الصناعات، مشيرا إلى ضرورة العمل على خفض الاستيراد الخارجي، وزيادة الإنتاج المحلي. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الزراعة. السيد القصير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشكلة صناعة الأعلاف في مصر، مؤكدا أنها ترجع لعدم وجود المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الأعلاف.

وأوضح النائب، أن مصر تستورد بنحو مليار دولار ذرة، بالإضافة لأكثر من 200 مليون فول صويا، مشيرا إلى أن عدم توافر الأعلاف في الفترة الماضية أثر على الثروة الحيوانية.

وتساءل هشام حسين عن رؤية، الحكومة لمواجهة المشكلة الهيكلية والتي تزيد من الأزمات الاقتصادية في توفير العملة، قائلا: صناعة الأعلاف من الصناعات التي يجب تعميقها بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عضو مجلس النواب، أيضا إلى أزمة المبيدات والأسمدة، لاسيما في ظل الأسعار المبالغ فيها، والتي تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.

مجلس النواب زيادة الإنتاج المحلي الصناعات الاستيراد الخارجي هشام حسين

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