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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة: 135 شابا وفتاة حصلوا على فرص عمل بملتقى توظيف أسيوط

صدى البلد

حرصت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط على متابعة الحاصلين على فرص عمل من خلال ملتقى التوظيف الذى انعقد مطلع شهر نوفمبر الماضى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمتابعو الدورية للشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب بالمحافظات بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة .

واوضح على سيد مصطفى مدير للمديرية، انه تم متابعة جانب من فرص العمل التي تم توفيرها من خلال الملتقى ، لـ 135 شابا وفتاة من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة ، للعمل فى وظائف : مدير فرع ، وموظف بالفرع ، ومحاسبين ، وأفراد أمن ، وعمال إنتاج ، وامين مخازن ، وعمال ، خلال الفترة الماضية .

وأضاف مدير المديرية ، انه يتم المتابعة بصورة مستمرة للشباب المتقدمين للحصول على فرص العمل ، لضمان حصولهم على فرص لائقة تحسن من مستويات معيشتهم ، وذلك من خلال إدارة بحوث العمالة ، زأجهزة التفتيش العمالى التابعة للمديرية بناء على تعليمات الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

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