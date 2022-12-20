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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شريف رجل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري

الاهلي وفاركو
الاهلي وفاركو

حصل أحمد شريف مهاجم نادي فاركو الأول لكرة القدم على جائزة رجل مباراة فاركو والاهلي والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة فاركو والأهلي إنتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنه من بطولة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

افتتح الأهلي التسجيل فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا. 

وسجل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها شريف ويسدد كرة صاروخية على يسار الشناوي داخل الشباك.   

وفى الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم  بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها شريف رأسية داخل الشباك.

ملخص المباراة 

وشهدت الدقيقة 20 فرصة هدف للأهلي  بعد تمريرة من أفشة  لبرونو سافيو داخل منطقة الجزاء ليتسلمها ويسدد بباطن القدم ولكن الحارس محمد سعيد شيكا يتصدى لها ببراعة.

وفى الدقيقة 24  سدد أفشة كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

أحمد شريف نادي فاركو الأهلى الدوري الممتاز حسين الشحات

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