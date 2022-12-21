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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة لرئيس الباطن السعودي: عندما تتحدث عن الأهلي يجب أن تعرف قيمته

افشة
افشة

انتقد الإعلامي محمد شبانة، ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن السعودي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن التعاقد مع محمد مجدي أفشة وتعامل الأهلي معه.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "تصريحات ناصر الهويدي غير لائقة، عندما تتحدث عن النادي الأهلي الأكبر في مصر، تتكلم عنه بشكل مختلف. ولن تتعاقد مع أفشة (بالعافية). الأهلي حر في تصرفه، هذا اللاعب على ذمة الأهلي".


"أتعجب من تصريح الهويدي بأن عرض الباطن خيالي، هذا الأمر يخص الأهلي فقط، ولا يمكن أن تصف الأهلي بنادي الدرجة الرابعة، لقد حدثت مفاوضات من قبل بين الأهلي وأندية سعودية ولم يتمكن من ضم لاعبيها، ورغم ذلك لم يتحدث الأهلي بهذه الطريقة".

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"كان يمكن أن يتحدث الهويدي عن أشخاص ولكن عن كيان النادي الأهلي الأكبر في مصر، لذلك الحديث لابد أن يكون لائقًا، حتى لو كان هناك مضايقة لرئيس الباطن، تقديرًا للكيان وقيمة الكرة السعودية والنادي الذي نقدره جميعًا".


"ما كان يجب أبدًا أن تُقال هذه التصريحات، ولا أريد تضخيم الأمور وأطالبه بالاعتذار، ولكن وصف الأهلي بهذه الطريقة ليست جيدة أبدًا".

محمد شبانة نادي الباطن السعودي الأهلى محمد مجدى افشة الهويدي

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