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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: لا يوجد شيء يجمع 5 مليارات نسمة إلا الكرة

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد شيء يستطيع جمع أكثر من 5 مليارات نسمة إلا كرة القدم وكأس العالم، مشيرًا إلى أن الرياضة شيء مهم جدًا في حياة الشعوب، لأنها جزء من عملية منافسة الإنسان لنفسه.

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وتابع "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،  ، أن القوة الناعمة تشمل اللغة والأدب والرياضة، مشيرًا إلى أن الرياضة جزء من القوى الناعمة التي تؤثر بشكل غير خشن في الأطراف الأخرى. 


وأضاف أن هناك دولاً قامت ببناء سمعتها الدولية على كرة القدم، وأكبر مثال على ذلك دولة البرازيل التي تعتبر كرة القدم أيقونة هامة، ونفس الأمر ينطبق دولة مثل الأرجنتين.


ولفت إلى أن مونديال روسيا شاهده 3.5 مليار نسمة، بينما مونديال قطر شاهده 5 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن كرة القدم مرتبطة بالسياسة، فهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تحدث بأن الولايات المتحدة لن تكون قوى عظمى في العالم، إلا من خلال ممارسة كرة القدم مثلما يلعبها العالم، معقبًا: "المدهش أن القوى العظمى في العالم سواء روسيا أو الصين أو أمريكا غير متقدمين في كرة القدم". 

 


 

المفكر السياسي مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ كأس العالم نشأت الديهي

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