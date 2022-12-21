شبانة: لم يقبل أحد ما تعرض له سعد سمير..ولا يمكن التشكيك بنزاهته

انتقد الإعلامي محمد شبانة بعض الذين اتهموا سعد سمير بعد تسببه في ركلة جزاء الأهلي بالدقائق الأخيرة أمام فريقه فيوتشر، والتي انتهت 1/1 الجمعة الماضية.



وتسبب سعد سمير في ركلة جزاء حصل عليها برونو سافيو، ولكن أهدرها محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأخيرة.



وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "لا يمكن التشكيك أو الخوض في نزاهة سعد سمير، ما فعله أمرًا طبيعيًا للغاية وكان يحاول منع سافيو من الوصول للكرة، لكنه لم يتعمد أبدًا".



"سعد سمير مدافع كبير وله تاريخ في الكرة المصرية، لكن بعض الجماهير انساقت في الخوض في الضمائر، لا يمكن أن يطلق البعض على سعد سمير أنه عديم الأخلاق أو الأمانة".



وأردف: "يمكنك أن تنتقد سعد سمير فنيًا، لكن لا يمكن أبدًا أن تتهمه بالتفويت للأهلي أو التسبب في فوز الأهلي، لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة من الاخلاق السيئة".



واختتم محمد شبانة: "أكثر ما استفزني في الأيام الأخيرة هذا الموضوع، لأنك اتهمت لاعب في ضميره، والعديد من المشجعين انساقوا وراء تلك الأقاويل دون أن يحكموا ضمائرهم".