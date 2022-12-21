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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كمال درويش: مشكلة كرة القدم تتمثل في عدم التخطيط

كمال درويش
كمال درويش

قال كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إن الرياضة ليست قضية لعب فقط، بل تقام على خطط بعيدة ومتوسطة، وانتقاء اللاعبين في البداية ، مشيرًا إلى أن كرة اليد تغيرت في أوروبا من دفاع ثابت لدفاع متحرك بمقاييس مرتفعة، وهذا ما أدى لإعداد مصر مشروع "العمالقة" في كرة اليد، ومشروع "البطل الأوليمبي.
 

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وكشف أن مشكلة كرة القدم تتمثل في عدم التخطيط الجيد في الاتحاد المصري لكرة القدم منذ سنوات كبيرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يكتفي باختيار بعض اللاعيبة من الأندية المحلية، لتشكيل المنتخب، ويتحسن الفريق طالما استمر في البطولات المجمعة.


وتابع "درويش"، خلال حواره  على فضائية "ten"، أن تجربة مصر جيدة في كرة اليد، حيث نجحت مصر في تحقيق العديد من الإنجازات في هذه الرياضة، من خلال اعداد برنامج في الاتحاد المصري لكرة اليد مطبق منذ 32 عامًا وحتى الآن ، مشيرًا إلى أن مصر من الأربع دول الأوائل في كرة اليد، ومن المنتظر أن تحصل مصر على ميدالية دولية في كرة اليد.
 

كمال درويش وزارة الشباب كرة اليد اوروبا البطل الأوليمبي

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