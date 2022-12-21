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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة نجاح ماهر الشيخ.. من هوليوود لأول عربي يحترف الغناء بالروسية

الفنان السوري ماهر
الفنان السوري ماهر الشيخ

على مدار 10 سنوات استطاع الفنان السوري ماهر الشيخ، الحاصل على لقب نجم برنامج المواهب العربي - Arabs Got Talent لعام 2012، تحقيق إنجازات فنية غير مسبوقة في الوطن العربي، تنوعت بين عمله في هوليوود واحترافه الفن في روسيا.

نجم Arabs Got Talent 

تسلق ماهر الشيخ وشهرته “ماهر فيفو - MAHERVEVO” سلم الشهرة العالمية بأسلوبه الفريد في الرقص ومهاراته في إخراج الأفلام والأغاني.

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ووفقا لموقع “ديجيتال جورنال” بدأت رحلة ماهر بفوزه في برنامج  Arabs Got Talent، تبعها فوزه في مسابقة "Minute of Fame" في عام 2013، والتي كانت بمثابة خطوة ناجحة لحياته المهنية.

بعد ثلاث سنوات فقط، تم ترشيح ماهر لمهرجان الدولي للسينما الفنية “LIAFF” تم ترشيحه وفاز عن فئة أفضل محرر فيديو.

سوري يحترف الفن في روسيا

بعد ذلك ، انتقل ماهر الشيخ إلى بيلاروسيا حيث درس وتخرج من الأكاديمية الحكومية البيلاروسية للفنون كمدير للتلفزيون والسينما 2018.

وبعد ذلك أصبح ماهر مخرجًا تلفزيونيًا وسينمائيًا محترفا، بالإضافة إلى الغناء والرقص التفاعلي في روسيا.

لم يقتصر طموحه عند هذا الحد، إذ انضم للعمل كموسيقي على منصة VEVO العالمية وحصدت أعماله أكثر من 40 مليون مشاهدة.

أول عربي يغني بالروسية

وكشف في مقطع فيديو “استوري” عبر حسابه بموقع إنستجرام لاطلاق ألبوم جديد مطلع العام المقبل.

يعد هذا الألبوم “مشاعر” مفاجأة للوطن العربي على حد وصفه، إذ يقدم فيه 12 أغنية تتنوع لأول مرة بين 3 لغات العربية، الروسية والإنجليزية.

وتمثل كل أغنية تجسيدا لحالة نفسية مختلفة، بين الحزن والحب وصعوبات الحياة والإخلاص بالمشاعر.

روسيا الوطن العربي الغناء بالروسية Arabs got talent

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