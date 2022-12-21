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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صوص بيج ماك بطعم خيالي وبكل أسراره

تحضير صوص ماكدونالدز
تحضير صوص ماكدونالدز

يعد بيج ماك هو واحد من أكثر أنواع البرجر شهرة في ماكدونالدز. يتكون من خبز من ثلاث طبقات ، مع قطعتين برجر ، شريحة جبن ، خس مبشور ، رش مكعبات بصل ، 2 مخلل و سلايرينج من الصلصة الخاصة. لكن ما هي المكونات التي تصنع الصوص الخاص؟

كيفية تحضير صوص ماكدونالدز بيج ماك

نصف كوب مايونيز

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الحلو

ملعقة صغيرة خل أبيض

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل  وليس البصل المفروم

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة كبيرة خردل

طريقة تحضير الوصفة 

في وعاء يمكنك وضع كافة المكونات ومزجها جيد ولكن يجب الانتباه إلى أن أي زيادة طفيفة أو قلة المكونات   سيؤدي إلى تغيير طفيف في المذاق 

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