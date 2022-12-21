حيلة بسيطة تخفض إصابات الإنفلونزا 100 مرة

تعد الإنفلونزا من أكثر الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء الذي بدأ اليوم، ويوجد منه سلالات قوية تسبب مضاعفات خطيرة فى بعض الأحيان.

ومع بداية فصل الشتاء، قال الدكتور فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة والحساسية، إنه يمكن تخفيض الإصابة بفيروس الإنفلونزا بمعدل أقل 100 مرة من الحالات الشائعة كل عام إذا حرص جميع الأشخاص على ارتداء الكمامات.

ووفقا لما جاء فى موقع “لينتا. رو”، فإنه إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولم يأخذ تطعيم الإنفلونزا، فإن ارتداء الكمامة سيخفض احتمال إصابته بهذا الفيروس حوالي 20 مرة، أما إذا كان الشخص مصابا بـ الإنفلونزا ومع ذلك يرتدي الكمامة فإنه يحمى الآخرين من العدوى بمقدار خمس مرات.

وأكد أنه إذا تم عزل أنوف المصابين والأصحاء مسدودة بالكمامة، فستنخفض احتمالات العدوى بفيروس الإنفلونزا 100 مرة، لذا ينصح بارتدائها طوال موسم الشتاء، خاصة فى أماكن التجمعات والمواصلات المغلقة.

يذكر أن العديد من الدراسات السابقة كشفت أن التغذية الصحيحة وتناول الأطعمة التى ترفع المناعة وممارسة الرياضة والنوم الجيد جميعها أشياء ترفع المناعة بسرعة وتحمى من الإنفلونزا.