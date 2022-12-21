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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخرائط الصحية للمحافظات وتبني نموذج موحد

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بزيادة معدلات الأداء الخاص بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة تنفيذ خطة العمل بالمنظومة الصحية ، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع على تلقي التقارير الدورية من كافة الجهات القائمة على العمل ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، وذلك لتقييم الأداء وتحديث الخطط الخاصة بتطويره، لضمان توفير الأمن الصحي للمواطنين، وحمايتهم من الإصابة بالأمراض وليس علاجها فقط.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لخطة تطوير وحدات الرعاية الأولية والخدمات المقدمة بها، والتي تتضمن 251 وحدة طب أسرة موزعين على محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن تطوير الوحدات ورفع كفائتها وميكنتها بالكامل، فضلاً عن رفع كفاءة الكوادر الطبية من العاملين بها خاصةً أطباء الأسرة وتعظيم الاستفادة منهم، من خلال دورات تدريبية مخصصة لهم. وتوفير حزم تحفيزية للعاملين بها من الكوادر الطبية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير وجه بتطوير خطط العمل الخاصة بملف القضية السكانية، فضلاً عن توجيهه بإعداد برامج تدريبية مخصصة للكوادر الطبية من الخريجين المكلفين بالمنشأت الصحية، خاصةً تخصصي (طب الأسرة والطوارئ)، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشري وثقل مهاراته باعتباره أساس تقدم المنظومة الصحية.

وتابع "عبدالغفار" ، أن الوزير تابع خلال الاجتماع مؤشرات أداء التشغيل التجريبي للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ (رعايات مصر)، حيث اطلع على تقرير بالحصر العددي للخدمات المطلوبة، وما تم توفيره وتحويله للغرفة المركزية في الفترة من شهر يناير حتى شهر نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن الوزير اطلع أيضاً على مؤشرات أداء التشغيل التجريبي للمشروع في الفترة من 1 وحتى 17 نوفمبر 2022، فضلاً عن متابعة تسجيل حالات الرعاية والحضانات من الجهات المشاركة في المشروع من كافة القطاعات.

ولفت "عبدالغفار"، إلى إطلاع الوزير على الخريطة الصحية الخاصة بمحافظة الجيزة، والتي تضمنت إحصائيات المحافظة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ومعدل الزيادة السكانية سنوياً، وعدد المنشآت الصحية والكارت التعريفي الخاص بكل منشآة وعدد الأجهزة وعدد الفرق الطبية من العاملين، لافتاً إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من وضع الخرائط الصحية للمحافظات وتبني نموذج موحد لها، وتحديث بياناتها دورياً، بما يساهم في اتخاذ القرارات التي تدعم المنظومة الصحية بكل محافظة وفقاً لاحتياج كل محافظة.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بتفعيل منظومة خدمة المواطنين بالمستشفيات، حيث تم المرور على 204 مستشفى خلال الأسبوعين الماضيين، بالمحافظات، لمتابعة تفعيل الخدمة والتأكد من جودة العمل، والالتزام باللوجيستيات الخاصة بالمنظومة، مؤكداً على العمل الدائم لتطوير العمل ضمن المنظومة وتوفير تدريبات للعاملين.

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