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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شاب علي يد آخرين بباب الشعرية

صدى البلد

ضبط رجال مباحث القاهرة شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على آخر مما أودى بحياته بباب الشعرية .            

تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين ، مصابان بسحجات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة القسم وبين أخر ، مقيم بالجمالية توفى إثر إصابته بجرح بالبطن، وذلك لسابقة مشاهدة الطرف الأول للطرف الثانى أثناء تعديه على والده بالسب والضرب حال سيرهما بمحل البلاغ وبمعاتبتهما له تعدى عليهما بالسب وإنصرف ولدى تقابلهم معه بذات المنطقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب بإستخدام "لوح زجاج" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته أمكن ضبط الطرف الأول .

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة باب الشعرية مباحث القاهرة

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