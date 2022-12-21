تصورات طباعية.. معرض فني لطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض تصورات طباعية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وافتتحه الأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والأستاذة الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعقد المعرض تحت إشراف الدكتورة آمال عبد العظيم محمد استاذ الطباعة ورئيس قسم الاشغال وتضمن المعرض ٥٠ عمل فني للطلاب.

واستطاع الطلاب من خلال أعمالهم الفنية بالمعرض استثمار الخامات الصناعية المتنوعة واعادة تدويرها فى استخدامها كبصمات طباعية لتحقيق صياغات تشكيلة وتكوينات مبتكرة تحمل فى طياتها روئ وتصورات إبداعية ذاتية للطلاب مستمدة من الطبيعة والبيئة المصرية.

كما أبدع طلاب كلية التربية الفنية في الجمع بين الطباعة اليدوية والرقمية فى تصميمات جديدة يمكن أن تكون منطلق للاستفادة منها فى اعداد مشروعات صغيرة قابلة للتسويق تتماشى ومتطلبات المجتمع المصرى .

هذا بالإضافة إلى أن هذا المعرض يعتبر معرض تعليمى تم الاستفادة منه فى تنمية التذوق البصرى لدى الطلاب.