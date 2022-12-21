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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أفضل 5 حيل في واتساب ..تغريم Fortnite بـ250 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا//ميسي
أخبار التكنولوجيا//ميسي رافعا كأس العالم أكثر صورة في التار

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منها تسجيل المكالمات.. أفضل 5 حيل في واتساب عليك تجربتها

 

أصبح واتساب WhatsApp، جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لدى من العديد من المستخدمين حول العالم، لأنه يستخدم للتواصل وللكثير من الأشياء بشكل يومي فهو لا يقل أهمية عن الاتصال المباشر، وفي الوقت الحالي يحتوي تطبيق المراسلة على آلاف الميزات غير المرئية على الفور وسيتعين عليك البحث كثيرا في الإعدادات للتعرف عليها.

 

حصريا| أوبو تزود 11 هاتفا بـ "أندرويد 13".. اعرف إزاى تحدث تليفونك

 

أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية أوبو Oppo، رسميا عن أن تحديث واجهة المستخدم ColorOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، قد تم طرحها بشكل أسرع من أي إصدار سابق في تاريخ نظام التشغيل الخاص به.

 

قاهر الآيفون.. ZTE تطلق هاتفا أسطوريا بقدرات تصوير مميزة

 

كشفت شركة زد تي إي ZTE الصينية، عن مواصفات أحدث إصدار رائد من سلسلة Z، الذي سينافس من حيث السعر والمواصفات أفضل هواتف أندرويد لعام 2022.

 

غرامة 520 مليون دولار على Fortnite.. اعرف السبب

 

غرمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شركة إيبك جيمز Epic Games، المنتجة للعبة فورتنايت، غرامة قدرها 520 مليون دولار، ووافقت مطورة الألعاب الشهيرة على دفها من أجل تسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية.

 

بإمكانات لا مثيل لها.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2022

 

أطلقت مجموعة رائعة من هواتف الألعاب خلال عام 2022، حيث تحتوي خيارات الهواتف الذكية المتاحة العديد من المواصفات القوية التي يجب توافرها في مثل هذه الأجهزة، من بينها قوة المعالج، وكي تحصل علي هاتف ألعاب متكامل، إليك أفضل هواتف الألعاب لعام 2022.

 

أخيرا انكشف السر.. اعرف ليه واتساب تطبيق مجاني وإزاى يجني أرباح؟
 

واتساب WhatsApp، هو أحد أكبر منصات المراسلة على الإنترنت، لديها أكثر من ملياري مستخدم في 180 دولة حول العالم، تشتهر منصة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" Meta، باشتراكها المجاني ونموذجها الخالي من الإعلانات.

 

بـ 8800 جنيه.. إنفينيكس تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف أندرويد
 

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن مواصفات هاتفها الذكي الرائد الجديد، الذي سيكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونج المطروحة حاليا.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية WhatsApp واتساب Fortnite فورتنايت التكنولوجيا سامسونج

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