أخبار التكنولوجيا | أفضل 5 حيل في واتساب ..تغريم Fortnite بـ250 مليون دولار

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصبح واتساب WhatsApp، جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لدى من العديد من المستخدمين حول العالم، لأنه يستخدم للتواصل وللكثير من الأشياء بشكل يومي فهو لا يقل أهمية عن الاتصال المباشر، وفي الوقت الحالي يحتوي تطبيق المراسلة على آلاف الميزات غير المرئية على الفور وسيتعين عليك البحث كثيرا في الإعدادات للتعرف عليها.

أعلنت شركة التكنولوجيا العالمية أوبو Oppo، رسميا عن أن تحديث واجهة المستخدم ColorOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، قد تم طرحها بشكل أسرع من أي إصدار سابق في تاريخ نظام التشغيل الخاص به.

كشفت شركة زد تي إي ZTE الصينية، عن مواصفات أحدث إصدار رائد من سلسلة Z، الذي سينافس من حيث السعر والمواصفات أفضل هواتف أندرويد لعام 2022.

غرمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شركة إيبك جيمز Epic Games، المنتجة للعبة فورتنايت، غرامة قدرها 520 مليون دولار، ووافقت مطورة الألعاب الشهيرة على دفها من أجل تسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية.

أطلقت مجموعة رائعة من هواتف الألعاب خلال عام 2022، حيث تحتوي خيارات الهواتف الذكية المتاحة العديد من المواصفات القوية التي يجب توافرها في مثل هذه الأجهزة، من بينها قوة المعالج، وكي تحصل علي هاتف ألعاب متكامل، إليك أفضل هواتف الألعاب لعام 2022.

واتساب WhatsApp، هو أحد أكبر منصات المراسلة على الإنترنت، لديها أكثر من ملياري مستخدم في 180 دولة حول العالم، تشتهر منصة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" Meta، باشتراكها المجاني ونموذجها الخالي من الإعلانات.

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن مواصفات هاتفها الذكي الرائد الجديد، الذي سيكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونج المطروحة حاليا.