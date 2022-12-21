بإمكانات لا مثيل لها.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2022

أطلقت مجموعة رائعة من هواتف الألعاب خلال عام 2022، حيث تحتوي خيارات الهواتف الذكية المتاحة العديد من المواصفات القوية التي يجب توافرها في مثل هذه الأجهزة، من بينها قوة المعالج، وكي تحصل علي هاتف ألعاب متكامل، إليك أفضل هواتف الألعاب لعام 2022.

أفضل هواتف الألعاب لعام 2022

تأتي هواتف الألعاب بإمكانيات قوية ومواصفات تختلف قليلا عن إصدارات الهواتف الذكية القياسية، من أجل توفير طريقة سلسة وتجربة لعب مذهلة لجهاز ألعاب صغير تستطيع حمله في راحة يديك في أي وقت وفي أي مكان.

1. هاتف iPhone 14 Pro Max:

يعد iPhone 14 Pro Max، أفضل هاتف ألعاب يمكنك شراؤه من آبل لعام 2022، حيث يعمل الهاتف بمعالج الشركة الأقوى A16 Bionic الذي يقدم أداء قويا يتناسب مع الألعاب الحديثة، إلى جانب شاشة كبيرة تدعم معدل عرض يبلغ 120 هرتز، مع عمر بطارية محسّن بشكل كبير، مما يجعل الجهاز من أفضل هواتف الألعاب التي تم إطلاقها خلال العام الجاري، إذ يمكن لهذا الهاتف التعامل مع أي لعبة محمولة.

يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، ولديها وحدة تحكم جديدة تدعم معدلات تحديث منخفضة تصل إلى 1 هرتز حتي 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.



ويتمتع iPhone 14 Pro Max، بكاميرا خلفية رباعية، بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4323 مللي أمبير في الساعة، ويتوفر هاتف iPhone 14 Pro Max في مصر مقابل سعر حوالي 38000 جنيه مصري للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

iPhone 14 Pro Max

2. هاتف Asus ROG 6:



أطلقت أسوس هاتف Asus ROG 6، وزودته بمواصفات قوية كأفضل هواتف الألعاب لعام 2022، فهو يحتوي على مواصفات قوية تجذب اللاعبين، بفضل بعض المزايا المدمجة بالشاشة، بالإضافة إلى أزرار التحكم الموجودة في إطارات الهاتف.

ويعمل هاتف أسوس Asus ROG 6، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع هاتف Asus ROG 6، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، ودقة 2448 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز، وجاء الهاتف مع كاميرا بدقة 50 + 13+ 5 ميجابكسل.

ويحزم هاتف أسوس Asus ROG 6، بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 1000 دولار (أي ما يعادل 19 ألف و600 جنيه مصري).

Asus ROG 6

3. هاتف Xiaomi 13 Pro:

يعد Xiaomi 13 Pro أحدث هواتف شاومي الرائدة بالسوق، وهو يتميز بمجموعة من الإمكانات التي تجعله هاتفا مخصصا للألعاب، حيث ويأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع LTPO OLED التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة 3200 × 1440 بكسل، وجودة 2K ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنيات + HDR10، و Dolby Vision، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 +50 +50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro على بطارية 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 700 يورو (أى ما يعادل حوالي 18 ألف و400 جنيه مصرى).

Xiaomi 13 Pro

4. هاتف Red Magic 7:

يأتي هاتف نوبيا Red Magic 7، كأرخص هواتف الألعاب لعام 2022، ولكنه يتميز بأداء قوى للعب الألعاب بشكل مذهل، ويأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز.

ويعمل هاتف نوبيا Red Magic 7، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 18 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف نوبيا Red Magic 7، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ويتمتع الهاتف بكاميرا بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 629 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و300 جنيه مصري).

Red Magic 7

5. هاتف Black Shark 5 Pro:



يعد هاتف شاومي Black Shark 5 Pro أحدث هاتف ذكي للألعاب لعام 2022، وهو يتميز بمجموعة من محفزات الألعاب المنبثقة، مع نظام تبريد متطور للحفاظ على تشغيل الألعاب بسلاسة، وجاء الهاتف مع شاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل عرض 144 هرتز.

ويعمل هاتف Black Shark 5 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4560 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات.

ويتمتع هاتف Black Shark 5 Pro، بكاميرا بدقة 108 + 8 + 5 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 800 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و600 جنيه مصري).

Black Shark 5 Pro

6. هاتف Motorola Edge Plus (2022):

يشتمل أحدث طراز رائد من موتورولا على بعض المواصفات الخاصة بهواتف الألعاب من بينها معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز أعلى من المتوسط ​​لهواتف أندرويد، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، جنبًا إلى جنب مع 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز يتناسب مع هواتف الألعاب، ويتمتع بكاميرا بدقة 50 + 13+ 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف موتورولا على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 وات، ويتوفر هاتف Motorola Edge Plus (2022) للبيع مقابل سعر يبدأ من 499 دولار (أي ما يعادل 12300 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.