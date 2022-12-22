طريقة عمل صلصة الطماطم في البيت.. أحلى من الجاهز

صلصة الطماطم من الأشياء التي تحتاجها كل ربة منزل و استخدامها في الكثير من الوصفات و الأكلات الرئيسية مما يدفع العديد إلي شراء الصلصة الجاهزة.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صلصة الطماطم في البيت.





مقادير صلصة الطماطم



٥كيلو طماطم أرباع

ربع كوب سكر

2ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون



طريقة تحضيرصلصة الطماطم

في حلة كبيرة ترفع الطماطم على النار بدون إضافة ماء إطلاقاً ويضاف السكر والملح وتترك الطماطم على نار مرتفعة حتى تتخلص من كل السوائل منها وتبدأ في الغليان وتترك على النار حتى تفقد جزء من السوائل وتتكثف ثم ترفع من على النار وتضرب في الخلاط أو الكبة أو باستخدام الهاند بليندر حتى تنعم تماماً ثم تصفى الطماطم أو تترك بدون تصفية حسب الرغبة ثم ترفع مرة أخرى على النار ويضاف ملح الليمون وتترك الصلصة على النار حتى تتكثف للسمك المرغوب ثم تحضر مجموعة من الزجاجات أو البرطمانات ويتم تعقيمها ثم تصب فيها الصلصة ومن الممكن أن تعبأ في أكياس ثلاجة ولكن بعد أن تبرد تماماً وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٦ أشهر.