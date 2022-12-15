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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة...صحية و لذيذة

شوربة خضار بالكريمة
شوربة خضار بالكريمة

شوربة خضار بالكريمة من الأكلات التي تتناسب مع فصل الشتاء و تساعد على الشعور بالتدفئة، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك لأنها تتميز بأحتوائها على العديد من العناصر الغذائية.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة في البيت.

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مقادير شوربة خضار بالكريمة
 


ربع كيلو دجاج مكعبات
خضار مشكل
بصلة مفرومة
٢ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة دقيق
كوب كريمة طهي
مكعب مرقة دجاج
رشة سكر
2ورق لورا
2فص مستكة صحيحة
رشة حبهان بودر
رشة ثوم بودر
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير شوربة خضار بالكريمة


في حلة على النار نضع الزبدة والقليل من الزيت ثم نضع المستكة وورق اللورا وعندما تظهر رائحتهم نضع الدجاج حتى يأخذ لون من أسفل ثم نقلبه حتى يأخذ لون التسوية من باقي الجهات ثم نضيف السكر والتوابل كلها ونقلب حتى تظهر رائحة التوابل ثم نضع البصلة ونقلبها مع الدجاج حتى تذبل ويدخل الدجاج في التسوية ثم نضع الزبدة والدقيق ونقلب ثم نضع المرقة ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات ثم نضع الخضار "الجزر والبسلة والفاصوليا" ونقلب ونغطي عليه لمدة دقيقتين ثم نضع باقي الخضار "الكوسة والبطاطس والكرفس" ونقلب حتى تمام النضج ثم نضع كريمة الطهي وتقدم الشوربة بالهنا والشفا

شوربة خضار بالكريمة طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة شوربة خضار مقادير شوربة خضار بالكريمة الشيف فاطمة أبو حاتي

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