الأرصاد: أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

أكدت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لم تنخفض بشكل ملحوظ على مدار فصل الخريف ولم تشهد البلاد حالات عدم استقرار كثيرة .



وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" بدأن فصل الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة بحوالي درجتين لـ 3 درجات ".

واضافت غيمان شاكر :" من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة على القاهرة ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض وتصل لـ 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ".

وأكملت إيمان شاكر :" مع بداية فصل الشتاء هناك منخفضات جوية متمركزة على سطح البحر المتوسط ومنخفضات جوية في طبقات الجو العليا بما يشكل سحب وسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وبدأت الامطار امس على مطروح والإسكندرية من خفيفة لمتوسطة ".





ولفتت إيمان شاكر :" بداية من الغد سيكون هناك زيادة في كميات الأمطار وتكون أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى ".



