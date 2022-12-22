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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: كولر طالب الشناوي باستعادة مستواه الفني المعروف عنه

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حرص على عقد جلسة مع محمد الشناوي في تدريبات الفريق الأحمر عقب انتهاء مباراة فاركو في حضور ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي.

كولر والشناوي

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اشتكى كولر خلال جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي من الأخطاء الساذجة التي يقع فيها مع الفريق في بطولة الدوري الممتاز في الفترة الحالية وتلقي مرماه أهداف مؤثرة أمام المنافسين وطالبه باستعادة مستواه من جديد.

وتابع:" كولر طالب الشناوي باستعادة مستواه الفني المعروف عنه في الفترة القادمة خاصة أن الحارس الأساسي للفريق الأحمر والأهلي يرتبط بأكثر من بطولة إفريقية ومحلية ".

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