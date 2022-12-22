رئيس الفريق الجراحي لأول عملية زراعة رئة في مصر: القانون يسمح بالتبرع

قال أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي ورئيس فريق الجراحين، إن الفريق كان يستعد منذ فترة كبيرة لعملية زراعة الرئة، متابعا: تم تغيير البنية التحتية للمستشفى.

وأكمل"أحمد مصطفى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المستشفى أخرجت العديد من البعثات العلمية إلى الخارج، لحصولهم على الخبرة اللازمة، متابعا: القانون يسمح بالتبرع للمريض من الأسرة أو الأصدقاء.

وأوضح أن كل المتبرعين يخوضوا فحوصات دقيقة للتأكد من مدى التوافق، ومن ثم نعرض التقارير على اللجنة العلمية المتابعة.

واسترسل: المتبرعين في حالة جيدة للغاية، وخرجوا من المستشفى ومتواجدين في المنزل الآن.

