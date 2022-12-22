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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط يناشد القيادات السياسية اللبنانية وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

صدى البلد

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة، التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة، مؤكدا أن الظرف الراهن يفرض على الفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتوائها، كما يحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصاد العربي في دورته الثامنة والعشرين، والمنعقد اليوم، الخميس، في بيروت، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وقال أبو الغيط إن قنوات الحوار يتعين أن تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية، مؤكدا أن الجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد، موضحا أن انسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت لا يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجبٌ على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة، مشيرا إلى أن دور الجيش كمؤسسة وطنية جامعة يظل محورياً في صيانة أمن هذا البلد، كما يظل اتفاق "الطائف" عقداً وطنيا لا غِنى عنه للاستقرار وسياجا حاميا للسلم الأهلي في لبنان بكل مكوناته وطوائفه.

 

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