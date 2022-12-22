براتب حتى 3000 جنيه.. فرص عمل بإحدى القرى السياحية في الغردقة

بدأت مديرية القوى العاملة في البحرالأحمر، في قبول طلبات راغبي العمل بإحدي القري السياحية، علي وظائف جنايني وعامل تحضير وتجهيز وشيف جزار وفني محطة معالجة وأمين خزينة، برواتب تصل إلى 3000 جنيه بخلاف امتيازات أخري فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقالت المديرية، إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل مناسبة لائقة للشباب، مشيرة إلى أن هذه الفرص وفرتها المديرية.

وأوضحت المديرية، أن فرص العمل تشمل 2 جنايني مؤهل متوسط ،دبلوم زراعة، والسن 22 سنة ، ومدة الخبرة سنة ، والراتب 2400 جنيه ، وأمين خزينة ، مؤهل بكالوريوس تجارة ، وخبرة سنتين، والسن 27 سنة، الراتب 2400 جنيه .

كما تشمل في العمل 3 عمال تحضير وتجهيز ، مؤهل متوسط والسن 22 سنة ، الراتب 2400 جنيه ، وخبرة عام، وشيف جزار مؤهل متوسط ، السن 35 سنة ، والراتب 3000 جنيه ، والخبرة 5 سنوات، وفني محطة معالجة ، مؤهل عالي أو متوسط ، والسن 30 سنة ، والراتب 3000 جنيه ، وجميع الوظائف لها امتيازات أخري .

وأكدت المديرية أن المهن التي يتم تعيينها يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنها تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.