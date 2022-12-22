عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية الفرنسي: التضخم سيقفز في الأشهر المقبلة قبل التراجع منتصف 2023

الاقتصاد الفرنسي
الاقتصاد الفرنسي

قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.

وبحسب تقرير نشر اليوم عبر وكالة "سي ان بي سي عربية، فقد قال الوزير "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتباراً من منتصف عام 2023". 

بالقانون.. 7 مهن خطرة محظورة على الأطفال حتى 18 سنة| تعرف عليها

فضيحة غير مسبوقة.. اختراق حساب وزيرة خارجية الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
             
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في أحدث توقعاته إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشاً 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.

كما قال فرانسوا فيليروي دي غالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.

التضخم وزير المالية الفرنسي أسعار المواد الغذائية سلطات الإحصاءات الوطنية الاقتصاد الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

ترشيحاتنا

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز

حصاد شيخ الأزهر في 2022.. مواقف وطنية وأعمال إنسانية لا تنقطع ولم ينسى دعم المرأة والطفل

أزمة منتصف العمر.. التدخين يؤثر على ذاكرة الشباب

كشفت علاقتها الغير مشروعة..الإعدام شنقاً لـ"ربة منزل"بقنا خنقت طفلتها واتهمت عشيقها

اقتصادية| ميتسوبيشي لانسر بـ 100 ألف جنيه

الأب الروحي.. برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. تناول هذا النوع من الخضروات يخفف الاكتئاب

محمد صلاح أبرز مشاهيره..توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والصداقة والعمل

احترس.. تناول هذه الكمية من الفراولة تصيبك بمرض خطير

هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس خلال الساعات القادمة لهذا السبب

فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

عاد ليتصفح هاتفه.. شاب لبناني ينهي حياته في العمل وصديقه يقوم بفعل غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ