وزير المالية الفرنسي: التضخم سيقفز في الأشهر المقبلة قبل التراجع منتصف 2023

قال وزير المالية الفرنسي إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.



وبحسب تقرير نشر اليوم عبر وكالة "سي ان بي سي عربية، فقد قال الوزير "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتباراً من منتصف عام 2023".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.



وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في أحدث توقعاته إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشاً 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.

كما قال فرانسوا فيليروي دي غالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.