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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 : امنح مساحة لشريك حياتك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

القوس يحكمه كوكب المشتري ، أكبر كوكب في النظام الشمسي وأكبر عملاق مفيد في علم التنجيم، حماسهم ليس له حدود ، وهؤلاء الناس لديهم حس فكاهي كبير مصحوب بفضول شديد.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج القوس وحظك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

يمكن أن يؤدي الاستثمار في ترقيات التكنولوجيا لمكان عملك أيضًا إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، اليوم يجب أن تدرك أن قراراتك السريعة قد تساعدك على تأمين صفقات مربحة، يمكن أن يكون اليوم جيدًا للعمل بالنسبة لك أيضًا، إذا كنت طالبًا تأمل في اجتياز اختبار صعب فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك.

توقعات برج القوس مهنيا

إذا واجهت أي تحديات في العمل اليوم، فقد تتمكن من التعامل معها بسهولة ملحوظة، في مكان العمل اليوم هو يوم تفرد الموظفين بأكبر قدر من الوعود وتزويدهم بفرص استثنائية للتطوير والتقدير.

‏توقعات برج القوس صحيا

تتطلب المشاكل الصحية المرتبطة بالتوتر والقلق اهتمامًا خاصًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

لا يجب أن تجبر شريكك على الالتزام، بدلاً من ذلك امنحهم متسعًا من الوقت لاتخاذ القرار.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في الحياة ، فاحترم كبار السن واستشرهم عند الضرورة. 

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