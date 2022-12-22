بطولة أفريقيا للرماية| سيدات منتخب مصر يحصدن المركز الأول في منافسات البندقية

نجح سيدات منتخب مصر في حصد المركز الأول بمنافسات البندقية ببطولة أفريقيا للرماية التي تستضيفها تونس.

وحقق منتخب مصر المكون من فريدة درويش وميرنا طايع ومي مجدي ذهبية المركز الأول فيما حقق منتخب الجزائر المركز الثاني ومنتخب تونس المركز الثالث.



وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين المشاركين في البطولة كلا من محمد حمدى ومحمد مصطفى وفريدة درويش ومى مجدى وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدى محمد حافظ وهالة الجوهري ويارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فاعليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.